Американская подлодка с «Томагавками» подошла к Средиземному морю

Ударная многоцелевая атомная подводная лодка США Newport News вошла в пролив Гибралтар. Пентагон заявил, что это запланированное плавание, сообщает местная газета Gibraltar Chronicle.

Субмарина прибыла без инцидентов, однако очевидцы рассказывали, что испанский таможенный корабль был перехвачен в проливе полицейским судном, когда подошел слишком близко к американской подлодке. Военные чиновники расследуют случившееся.

По данным «Интерфакса», машина оснащена крылатыми ракетами «Томагавк» с дальностью полета 1,6 тысячи километров.

В марте, уточняет издание, подводная лодка ВМС США Virginia USS John Warner остановилась в Гибралтаре на пути к восточному Средиземноморью, а позднее была вовлечена в конфликт в Сирии. Субмарина выпустила по объектам, предположительно связанным с химическим оружием, шесть ракет «Томагавк».

USS Newport News в последний раз была замечена в проливе в 2016 году — тогда Пентагон признал этот визит незапланированным. По данным оборонного ведомства, подлодке были необходимы работы по техническому обслуживанию.

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