Разработан истребитель-гибрид для борьбы с Россией

Компания Lockheed Martin предложила ВВС США новую версию многоцелевого истребителя пятого поколения F-22 Raptor. Об этом сообщает портал Defense One.

По данным издания, производитель представил «гибридную версию» c комбинированными характеристиками истребителей пятого поколения F-22 и F-35. Новую боевую машину предлагается оснастить бортовой электроникой F-35.

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«Lockheed предлагает американским военным и союзникам несколько вариантов: компания пытается понять, как можно модернизировать истребители для противостояния угрозе со стороны России и Китая в ближайшие десять лет», — отметил собеседник портала.

Отмечается, что аналогичные модели военных самолетов концерн предлагает и Японии.

В конце мая американский журнал The National Interest сообщил, что разрабатываемые Китаем и Россией системы поиска и отслеживания уже в 2020-х годах будут способны обнаруживать F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

F-22 Raptor является первым в мире истребителем пятого поколения. Из-за высокой стоимости самолета (около 400 миллионов долларов за машину) США приняли решение создать F-35 Lightning II стоимостью около 100 миллионов долларов за единицу.

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