Россию заподозрили в создании искусственных очередей на границе с Крымом

Очереди туристов на границе с Крымом были созданы российскими пограничниками, которые намеренно выставили дополнительных военных. Это привело к скоплению транспорта возле контрольно-пропускного пункта «Чонгар», говорится в заявлении Госпогранслужбы Украины.

По словам украинских пограничников, они не фиксировали очередей перед своим пропускным пунктом, в то время как перед российским скопилось около двухсот машин.

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Ранее 16 августа руководитель Ростуризма Олег Сафонов заявил, что количество украинских туристов, посещающих Крым, выросло, несмотря на попытки властей Украины предотвратить это. По его словам, Украина определенным образом пытается заблокировать жителям въезд на полуостров.

Санкции против полуострова были введены в 2014 году, после присоединения к России. 18 марта 2014 года большинство жителей Крыма на референдуме (96,77 процента) высказались за вхождение в состав РФ.

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