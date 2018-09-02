Китаец на радостях выпустил в парк змей и отправился за решетку

Мужчина из китайской провинции Хунань выпустил в общественный парк двух неядовитых змей. Так он выразил благодарность за зачисление сына в университет, сообщает The Global Times.

В результате 49-летний китаец по фамилии Лю был арестован за нарушение общественного порядка. Теперь он проведет за решеткой пять суток.

По словам Лю, он купил змей, каждая из которых была длиной около одного метра, на рынке за 385 юаней (56 долларов). Затем он выпустил их на волю в парке Бинху города Чандэ, из-за чего многие местные жители теперь боятся туда ходить.

Сотрудники парка сообщили, что поймали одну змею, однако вторая все еще остается на свободе. Посетителей просят держаться подальше от кустов и зарослей.

Выпуск животных, которых должны убить, на волю — одна из традиций буддизма. Обычно зверей покупают на фермах или рынках и отпускают, произнеся молитву.

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