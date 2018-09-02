Опубликована секретная директива ООН по Сирии

«Коммерсантъ» опубликовал секретную директиву Организации Объединенных Наций (ООН), посвященную работе в Сирии. Перевод и оригинальная версия документа на английском языке доступны на сайте издания.

Директива составлена еще в октябре 2017 года. Как отмечается, она имеет статус внутреннего документа секретариата ООН и определяет принципы работы структур и представителей ООН в Сирии. В частности, в ней подчеркивается, что организация начнет содействовать реконструкции в Сирии только после того, как там будет осуществлен «подлинный и всеобъемлющий политический переход власти».

«План гуманитарного реагирования должен оставаться гуманитарным с тем, чтобы гарантировать ООН возможность выполнять жизненно важную гуманитарную деятельность для спасения жизней и обеспечения основных потребностей людей. Мероприятия по развитию или восстановлению, которые выходят за эти пределы, должны быть отражены в других механизмах, требующих более длительных переговоров с правительствами», — говорится в директиве.

Материалы по теме Они ушли Русские покидают Сирию. Там остаются тысячи террористов, а войне не видно конца

По информации «Коммерсанта», автором документа стал американский дипломат, бывший заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман, который покинул свой пост весной этого года. Как отмечает издание, ранее в США неоднократно заявляли о необходимости политического урегулирования в Сирии, под которым, в частности, подразумевалось отстранение от власти нынешнего президента Башара Асада. При этом там подчеркивали, что без этого восстановление страны невозможно.

О существовании подобного документа впервые сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров 20 августа. Тогда он рассказал, что секретариат ООН тайно запретил своим подразделениям участвовать в восстановлении инфраструктуры Сирии до того, как там будет достигнут прогресс в так называемом политическом переходе.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!