Лавров раскрыл тайный запрет в ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что секретариат ООН тайно запретил своим подразделениям участвовать в восстановлении инфраструктуры Сирии. Об этом в понедельник, 20 августа, сообщает РИА Новости.

По словам главы МИД, секретная директива, ограничивающая участие в восстановлении Сирии гуманитарной помощью, была издана еще осенью 2017-го.

Дипломат добавил, что ООН разрешит своим подразделениям заниматься восстановлением Сирии «только после достижения прогресса в так называемом политическом переходе».

Ранее 20 августа стало известно, что в Германии раскритиковали президента России Владимира Путина за то, что он призвал Европу оказать помощь в восстановлении инфраструктуры Сирии для возвращения в страну беженцев.

О помощи в восстановлении инфраструктуры Путин заявил на переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель. Они прошли 18 августа и продолжались три часа. Стороны обсудили сотрудничество, ситуацию в Сирии, Иране и на Украине.

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