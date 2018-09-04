В сети принялись восхвалять необычную деталь на платье невесты

Британка Эстер Кезиа Торп (Esther Kezia Thorpe) опубликовала в Twitter фотографию подруги в свадебном платье с карманами. Пользователи социальной сети поразились находчивостью девушки и окрестили ее наряд самой практичной вещью в мире.

«ВСЕМ СТОЯТЬ. Одна из моих подруг вчера выходила замуж, и у нее были КАРМАНЫ В СВАДЕБНОМ ПЛАТЬЕ, а это просто лучшее, что я когда-либо видела», — подписала Торп снимок.

— Esther Kezia Thorpe (@EstherKeziaT) 02 сентября 2018, 08:33

Твит собрал более семи тысяч лайков. Пользователи называли девушку королевой и настоящим героем, отмечая удобство такой модели. Многие заметили, что в этом наряде сочетаются красота и практичность. «Гениально», — подтвердил один из юзеров. «Мне всегда было интересно, где невеста хранит все свои вещи!» — прокомментировала подписчица.

Некоторые девушки вспомнили, что видели подобные практичные платья на подругах. Две из них заявили, что сами шли под венец в платьях с карманами и назвали их «лучшей штукой на свете».

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