В Подмосковье обновили детскую игровую инфраструктуру

170 детских площадок установлено в Московской области с начала года в рамках губернаторской программы по комплексному благоустройству дворовых территорий. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в среду, 5 сентября.

«С 2015 года у нас детская игровая инфраструктура обновилась в Подмосковье на 5,5 тысячи современных детских игровых площадок», — сказала глава Госадмтехнадзора Подмосковья Татьяна Витушева.

Она добавила, что до конца декабря будет построено еще 1,2 тысячи объектов. Также она сообщила, что с января инспекторы добились устранения свыше 4,5 тысячи нарушений на детских площадках. По ее словам, безопасности юных жителей уделяется самое престольное внимание.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в текущем году по программе «Наше Подмосковье» планируется установить 230 детских площадок. По его словам, все новые игровые зоны снабжены травмобезопасным покрытием. Кроме того, с апреля специалисты регулярно проверяют техническое состояние игровых зон.

В июне министр жилищно-коммунального хозяйства Мособласти Евгений Хромушин уточнил, что родители принимали активное участие в обсуждении каруселей, которые устанавливались на площадках.