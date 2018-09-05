Воробьев посетил школу искусств

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе рабочей поездки проверил работу детской школы искусств № 1 в городе Раменское. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 5 сентября.

В учебном учреждении глава региона проверил концертный зал и учебные классы, пообщался со школьниками.

«Мы выделили деньги, купим музыкальное оборудование в музыкальные школы Московской области», — сказал Воробьев во время общения с родителями.

Директор школы Елена Забелина отметила, что за последний год в образовательную организацию поставили 18 новых пианино. Она напомнила, что в этому году школа отмечает свое 60-летие.

17 апреля Андрей Воробьев заявил, что на строительство и реконструкцию домов культуры и детских школ искусств из региональной казны будет выделено шесть миллиардов рублей. Он подчеркнул, что на эти средства также закупят качественные музыкальные инструменты. По словам главы региона, на развитии подрастающего поколения не следует экономить.

Ранее он сообщил, что в регионе планируется построить по современным стандартам свыше 200 учебных заведений.

