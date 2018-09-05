ДНР объявила в розыск свидетелей убийства Захарченко

МВД ДНР / YouTube

Министерство внутренних дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) объявило в розыск двух мужчин, которые могли быть очевидцами убийства главы ДНР Александра Захарченко. Об этом в среду, 5 сентября, сообщается на сайте республиканского МВД.

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По информации МВД, 31 августа двое мужчин, чьи фотографии опубликованы на сайте правоохранительных органов, находились в кафе «Сепар». «Просьба указанным лицам и гражданам, располагающим какой-либо информацией о местонахождении указанных лиц, а также о произошедшем, обратиться в ближайший отдел полиции», — говорится в сообщении.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в донецком кафе «Сепар», куда он прибыл почтить память скончавшегося российского эстрадного певца Иосифа Кобзона. Власти республики считают произошедшее терактом, Донецк обвиняет в подготовке убийства украинские спецслужбы.

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