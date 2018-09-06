Российский регион заживет по советскому образцу

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Губернатор Иркутской области, член партии КПРФ Сергей Левченко объявил о переходе региона на госплан — аналог советского планирования ключевых задач сроком на пять лет, передает РБК.

Отмечается, что глава региона уже создал комитет по госпланированию Иркутской области. По словам Левченко, пятилетний госплан будет включать несколько блоков — производственный, социальный, транспортный, научный и так далее.

«Если говорить о принципах — координация разных отраслей, прогнозирование — принципы нынешнего госплана и того, который был в Советском Союзе, схожи», — подтвердил губернатор.

При этом он отметил, что полное совпадение невозможно, так как времена сильно изменились. В частности, на планирование работы предприятий власти будут влиять не напрямую, а через меры господдержки и налоговые режимы.

Против такого нововведения выступают иркутская «Единая Россия» и областное заксобрание. Спикер заксобрания Сергей Брилка назвал это «политическим блефом». По его словам,​ госплан противоречит федеральному законодательству о стратегическом планировании.

В 2017 году в Институте социальной политики НИУ ВШЭ и Институте социологии РАН провели исследование, по результатам которого выяснилось, что более половины россиян не доверяют частному бизнесу и отдают предпочтение экономике с государственным планированием.

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