Большинство россиян захотели вернуться к плановой экономике

Более половины россиян не доверяют частному бизнесу и отдают предпочтение экономике с государственным планированием. К такому заключению, как сообщает газета «Ведомости», пришли в Институте социальной политики НИУ ВШЭ и Институте социологии РАН.

Согласно результатам проведенных опросов, 40 процентов респондентов не готовы доверить частному бизнесу даже вывоз мусора. На начало 2016 года недоверие коммерческим структурам высказали 52 процента опрошенных, в то время как в 2012-м сторонников госплана было 49 процентов. Доля выступающих за рыночную модель экономики за пять лет сократилась с 36 до 26 процентов.

80 процентов граждан убеждены, что устанавливать цены на продукты питания должно государство, а не рынок, 66 процентов — что медицинские услуги должны быть государственными.

Более половины населения полагает, что государство должно «обеспечивать работой, строить дороги, школы, детские сады, поликлиники и выполнять другие функции, затрагивающие интересы граждан».

Крупный бизнес ассоциируется у граждан с «доходами избранных от продажи природных — а значит, народных — ресурсов». При этом малому и среднему бизнесу доверяют еще меньше, поскольку с его представителями граждане сталкиваются чаще и, соответственно, лучше видят изъяны в их работе.

Авторы исследования пришли к выводу о том, что снижение доверия частному бизнесу связано с оценкой собственного материального состояния. «Чем меньше респонденты удовлетворены своим материальным положением и жизнью в целом, чем ниже их положение на шкале материального благосостояния, тем выше ностальгия по советскому прошлому», — отмечается в материалах опроса.