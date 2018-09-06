Сингапурец сэкономил на сигаретах, лишился денег и попал в тюрьму

Житель Сингапура Хизман Амран заплатил крупный штраф и отправился за решетку из-за того, что не заплатил налог на сигареты. Об этом сообщает Channel News Asia.

Сотрудники таможенной службы заметили курящего на улице мужчину и заподозрили, что сигарета контрабандная. После того, как таможенники предъявили документы, они попросили Амрана дать им проверить табачную продукцию, однако тот отказался. Тогда его попросили предъявить документы, в ответ на что он толкнул одного из сотрудников и попытался сбежать.

Мужчину догнали и задержали. В рюкзаке у него нашли пачку контрабандных сигарет, их марка не уточняется. Амрана приговорили к двум неделям тюрьмы за сопротивление при аресте, а также обязали выплатить штраф в 1000 сингапурских долларов (около 700 долларов США) за хранение сигарет, не обложенных налогом.

По закону страны, продажа, покупка, распространение или хранение товаров, на которые не уплачен налог, карается штрафом, равным налогу в сорокакратном размере, или лишением свободы на срок до шести лет.

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