Европейский политик натренировал штурмовиков для госпереворота

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В Словении полиция задержала двух человек, подозреваемых в подготовке насильственного свержения конституционного строя. Об этом сообщается на странице ведомства в Twitter.

Как отмечается, задержание произошло утром 5 сентября, криминалисты также провели обыски в пяти жилых объектах. Делом в настоящее время занимается прокуратура города Марибор. По данным RTV Slovenija, среди задержанных — бывший кандидат в президенты Андрей Шишко, который создал ультраправую организацию «Штырская гвардия». На фотографиях он идет в сопровождении стражей порядка.

Как сообщил на пресс-конференции представитель правоохранительных органов, будет сделано все возможное, чтобы привлечь хотя бы одного из подозреваемых к ответственности. Официально имена задержанных не назывались. В то же время отмечалось, что есть основания считать первого из них организатором и активным участником сборища группы вооруженных людей в камуфляже в начале сентября. Второго называют вербовщиком.

Ранее сообщалось, что полиция изучает появившееся в сети видео с членами «Штырской гвардии», которые держат в руках оружие. Отмечалось, что в соцсетях группа анонсировала «горячую осень, которая превратит Словению в Венесуэлу».

RTV пишет, что на видео содержались призывы к свержению представителей власти, которые и дали полиции основание для действий. Шишко утверждал, что группа не делает ничего незаконного, а собравшиеся — добровольцы.

Политик проиграл на президентских выборах в 2017 году. Он тогда получил 2,2 процента голосов избирателей.

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