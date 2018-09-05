Европейский политик создал собственный боевой отряд

В Словении растет беспокойство из-за группы вооруженных людей в камуфляже, которой руководит бывший кандидат в президенты Андрей Шишко. Об этом сообщает BBC News.

Видео, на котором около 70 человек в масках якобы приносят торжественную клятву, было выложено на Facebook-странице группировки, называющей себя «Штырская гвардия». По заявлениям Шишко, группа «при необходимости обеспечит общественный мир и порядок».

Полиция в настоящее время изучает происходящее: на кадрах видно наличие у членов группы оружия, хотя «Штырская гвардия» отрицает, что является военизированной организацией. Президент Словении Борут Пахор также выразил озабоченность в связи с появившимся видео. По его словам, в безопасной стране нет необходимости в незаконном создании подобных формирований.

Шишко же утверждает, что группа не делает ничего незаконного, а собравшиеся — добровольцы. В то же время он признал, что оружие у ее членов не было официально зарегистрировано.

Политик утверждает, что движение было создано еще 24 июня 2017 года, и что он не подчиняется законам, пишет Euronews. Телеканал указывает, что «Штырская гвардия» — ультраправая организация, и в соцсетях она анонсирует «горячую осень, которая превратит Словению в Венесуэлу». Кроме того, СМИ сообщают, что радикалы готовятся к «войне» с мусульманами и левыми. В Словении за подобные провокационные действия можно получить тюремный срок от трех до пяти лет.

Шишко проиграл Пахору на президентских выборах в 2017 году. Он тогда получил лишь 2,2 процента голосов избирателей. BBC News отмечает, что политик ранее отбыл срок в тюрьме за покушение на убийство.

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