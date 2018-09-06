Отец и сын два года дружили и не подозревали о родстве

Дальнобойщик из американского штата Висконсин обнаружил, что работает со своим биологическим отцом. Об этом сообщает издание Washington Post.

Четыре года назад 23-летний Натан Бус (Nathan Boos) узнал, что его биологический отец тоже был дальнобойщиком. «Возможно, мы встречались на стоянке и даже не знали об этом, — говорит он. — Но я не очень-то и стремился узнать, кто он такой».

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В 2016 году Бус устроился в компанию Rock Solid Transport. Там он подружился с Робертом Дегаро (Robert Degaro) — 55-летним дальнобойщиком с усами, татуировками и пирсингом в ухе. Несмотря на разницу в возрасте, они быстро нашли общий язык. Оба любили подшучивать над другими водителями и часто общались в Facebook.

Один из их постов в соцсети заметила приемная мать Буса. Имя Дегадо показалось ей знакомым — именно так звали биологического отца Натана. После разговора с ней Бус навел справки и подтвердил, что его знакомый — действительно тот человек, о котором она говорит.

«Я смеялся и не мог остановиться, потому что к тому времени мы проработали вместе почти два года, но так ничего и не поняли, — говорит Бус. — Для него это было шоком, для меня тоже. Мы не знали, что сказать друг другу.

Дегадо объяснил, что отдать новорожденного сына на усыновление предложила его бывшая жена. Он не возражал: у них не было денег, брак рушился, а врачи считали, что ребенок родится преждевременно и может потребовать медицинской помощи.

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