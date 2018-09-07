В Петербурге задержали заподозренного в педофилии американца и показали его фото

Гражданин США задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в педофилии. Об этом в пятницу, 5 сентября сообщил Следственный комитет.

47-летний преподаватель английского языка в частной школе для взрослых с 2012 года незаконно находился на территории России.

По версии следствия, 30 августа на улице он совершил действия сексуального характера в отношении 9-летнего мальчика. Кроме того, мужчина подозревается в аналогичном преступлении в отношении другого 9-летнего мальчика, являющегося инвалидом.

Решается вопрос об аресте иностранного гражданина.

СК опубликовал фотографию подозреваемого. Все пострадавшие от его действий могут обращаться в любое подразделение ведомства.

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