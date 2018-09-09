Единицы арестантов смогли уклониться от выборов в России

Только два десятка человек из более чем 27 тысяч, находящихся в российских следственных изоляторах, не приняли участие в едином дне голосования 9 сентября. Об этом в информационном центре ЦИК рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

«Всего в СИЗО России проголосовало 27 тысяч 291 человек из 27 тысяч 312 человек», — заявила она. Более 800 человек проголосовали в ИВС для административных задержанных и оттуда ни одной жалобы не поступало.

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По словам Москальковой, ее представители также присутствовали на выборах в психиатрических больницах. «Там тоже была отмечена хорошая организация процесса», — добавила омбудсмен.

В Улан-Удэ 9 сентября было возбуждено уголовное дело в отношении зампредседателя участковой избирательной комиссии, который, по данным следствия, пронес в ИВС сотню уже заполненных бюллетеней.

В воскресенье, 9 сентября, в 80 регионах страны проходил единый день голосования. В списках избирателей — 65 миллионов человек. Им предстояло принять участие в 4,7 тысячи выборах разного уровня.

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