Российским арестантам привезли сотню заполненных бюллетеней

В Улан-Удэ (Бурятия) зафиксировали попытку провоза в изолятор временного содержания сотни заполненных избирательных бюллетеней, сообщили ТАСС в республиканском управления Следственного комитета в воскресенье, 9 сентября.

Возбуждено уголовное дело о фальсификации документов (часть 1 статьи 142 УК РФ) в отношение 57-летнего зампредседателя участковой избирательной комиссии.

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По версии следствия, он «действуя умышленно с целью искажения результатов выборов депутатов Народного Хурала Республики Бурятия, собственноручно внес в 50 избирательных бюллетеней для голосования заведомо ложные отметки о голосовании за одного из кандидатов в депутаты, а также внес в 45 избирательных бюллетеней заведомо ложные отметки о голосовании за одну из политических партий».

Заполненные бюллетени подозреваемый положил в сейф, чтобы их потом учли в протоколе подсчета голосов.

Ранее сообщалось о задержании зампредседателя участковой избирательной комиссии в Улан-Удэ за въезд в ИВС с семью бюллетенями, заполненными в пользу партии «Единая Россия».

В московских следственных изоляторах на выборах мэра явка составила 98,11 процента.

По данным Центризбиркома, серьезных нарушений порядка на выборах в единый день голосований по всей стране не зафиксировано. Всего, 9 сентября, в 80 регионах России проходит почти пять тысяч выборов различного уровня. В списках избирателей — около 65 миллионов человек.

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