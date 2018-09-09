В Улан-Удэ задержали замглавы участковой избирательной комиссии

В Улан-Уде задержан замглавы одной из участковых избирательных комиссий. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, передает РИА Новости.

«Только что поступила информация из МВД России. Членами участковой избирательной комиссии номер 725, расположенной в городе в Улан-Удэ (Бурятия), осуществлен выезд в изолятор временного содержания Улан-Удэ с семью бюллетенями для голосования… После проверки было установлено, что все бюллетени заполнены в пользу партии "Единая Россия"», — сказала Памфилова.

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«Заместитель председателя УИК номер 725… задержан. Следственным управлением ведется проверка», — добавила она.

По словам главы ЦИК, задержанного может ждать уголовное преследование.

9 сентября, в Единый день голосования, в Бурятии выбирают депутатов Народного хурала республики.

Всего в 80 регионах России проходит более 4,7 тысячи выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 миллионов человек. За голосованием следят более 120 тысяч наблюдателей.

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