На Украине рассказали о симпатиях к Путину

Каждый шестой украинец симпатизирует президенту России Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют данные соцопросов, которые в эфире «Обозреватель ТВ» приводит руководитель социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович.

Он отметил, что эти 16 процентов жителей Украины не смогут поставить своего президента, но могут привести в парламент свою партию. «В основном это, конечно, подконтрольная часть Донбасса, восточная и южная Украина. Эти люди положительно относятся к Путину, к России, они выступают на восстановление связей», — сказал Антипович.

Он считает, что в Верховной Раде появится пророссийски ориентированная политическая сила. При этом эксперт добавил, что у кандидата с пророссийскими взглядами нет шанса выиграть президентские выборы в нынешней Украине. «А значит, все кандидаты, которые будут претендовать на победу, все они будут проевропейскими», — заключил Антипович.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет Москву в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Кремль отвергает эти обвинения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!