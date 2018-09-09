В Туле открыли обновленную набережную

В Туле в субботу, 8 сентября, прошла торжественная церемония открытия набережной, сообщается на портале правительства областного правительства.

«Вместе с вами мы завершили этот масштабный проект. Вернули городу выход к реке, обустроили прекрасное место для прогулок. И что, наверное, самое главное, — мы сумели вновь сделать центр Тулы единым историко-культурным пространством. Без закрытых от горожан участков», — заявил на церемонии губернатор Алексей Дюмин.

По его словам это место уже стало одним из самых любимых в городе, и таких комфортных мест должно становиться больше. Реализация проекта «Тульская набережная» уже дала импульс развитию всего исторического центра Тулы, считает глава региона.

Идея комплексной реконструкции исторического центра города Тулы и городской набережной принадлежит губернатору Дюмину. В декабре 2016 года он выступил с инициативой «вернуть реку горожанам», создать современное и комфортное общественное пространство в исторической части города.

Реализация проекта заняла ровно год. Перед началом благоустройства были расчищены берега и русло реки, проведены работы по укреплению берегов, реконструкции мостов, заново спланирован рельеф. На всей территории были демонтированы аварийные строения, уничтожена стихийная растительность, заменены инженерные сети.

На всей территории благоустройства установлено 385 опор освещения: подсвечены лавочки, мостики и дорожки,установлены камеры видеонаблюдения, построено 19 беседок и павильонов.

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