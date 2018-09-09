Воробьев проголосовал на выборах губернатора Подмосковья

Кандидат от партии «Единая Россия» и действующий глава региона Андрей Воробьев проголосовал на выборах губернатора Московской области. Об этом сообщает ТАСС. Воробьев проголосовал на участке в Одинцовском районе, куда пришел вместе со своей семьей.

«В Московской области рекордное число участков — 4,25 тысячи. Огромное количество людей задействованы в этой работе, очень добросовестно и ответственно к ней подходят. Выборы — это всегда важно, большая ответственность. Я надеюсь, что сегодня максимальное количество жителей Подмосковья придут на участки, чтобы отдать свои голоса», — привели слова политика в его штабе.

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В воскресенье, 9 сентября в Московской области стартовали выборы губернатора, также жители региона голосуют в рамках 43 муниципальных избирательных кампаний. На кресло губернатора претендуют шесть человек: Лилия Белова от «Альянса зеленых», Андрей Воробьев от «Единой России», Кирилл Жигарев от ЛДПР, Борис Надеждин от Партии роста, Константин Черемисов от КПРФ и Игорь Чистюхин от «Справедливой России».

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