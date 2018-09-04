Воробьев объявил о доступности электричества в Подмосковье

Власти Московской области решили проблему подключения к электросетям в регионе, особое внимание уделяется цифровизации всех процессов. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев в ходе встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, передает корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 4 сентября.

«Без электричества и без газа никакой экономики быть не может. (...) Мы открыли за пять лет порядка 400 предприятий. Неподключения к электричеству сейчас не существует», — сказал Воробьев.

По его словам, любые жилые дома в области имеют возможность беспрепятственного подключения к электричеству, часто по льготной ставке.

Ранее во вторник министр энергетики РФ Александр Новак, Дмитрий Медведев и Андрей Воробьев проверили работу первого цифрового района электрических сетей в Подмосковье, который является крупным пилотным электросетевым проектом.

В ноябре прошлого года Мособласть занята шестую строчку в рейтинге энергоэффективности субъектов. Ранее Воробьев отмечал, что в регионе активно внедряются энергоэффективные технологии. Власти опираются как на опыт зарубежных партнеров, так и на российские разработки, говорится на сайте областного правительства.

