В России заметили признаки грядущей глобальной катастрофы

Ученые Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера (Германия) пришли к выводу, что таяние вечной мерзлоты на побережье Охотского моря усиливает парниковый эффект и глобальное потепление. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Исследователи проанализировали морские отложения вдоль побережья Охотского моря, возраст которых достигал 11,5, 14,6 и 16,5 тысячи лет. Известно, что в те времена, совпадающие с концом последней эпохи оледенения, происходили внезапные скачки концентрации углекислого газа в атмосфере Земли, однако их причины оставались неизвестными.

Оказалось, что отложения содержали остатки растений, которые опускались на морское дно. Органическая масса была на несколько тысяч лет старше окружающих пород, что указывало на то, что они освобождались при таянии вечной мерзлоты и попадали в реки. Примерно 11,5 и 14,6 тысячи лет назад, когда происходило интенсивное таяние ледников, уровень моря поднялся примерно на 20 метров всего лишь за несколько столетий. Это, в свою очередь, привело к значительной эрозии прибрежной вечной мерзлоты в Охотском море и в северной части Тихого океана.

Однако таяние вечной мерзлоты также привело к усилению парникового эффекта из-за высвобождения большого объема углекислого газа. Диоксид углерода образуется в криолитозоне из-за разложения бактериями огромного количества биомассы (главным образом, растительных остатков), содержащейся в замерзшем грунте. Результаты компьютерного моделирования подтвердили, что эрозия способствовала повышению уровня парниковых газов в атмосфере на 50 процентов 11-14 тысяч лет назад и на 25 процентов — 16 тысяч лет назад.

По словам ученых, в настоящее время этот сценарий реализуется повторно. Побережье в Арктике интенсивно разрушается, а в некоторых местах береговая линия отходит со скоростью 20 метров в год. Однако до сих пор влияние эрозии вечной мерзлоты в климатических моделях недооценивалось.

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