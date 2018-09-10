Главу телеканала отправили в отставку после масштабного секс-скандала

Корпорация CBS отправила в отставку директора Лесли Мунвеса через несколько часов после того, как New Yorker опубликовал показания шести женщин, утверждавших, что топ-менеджер их домогался. Об этом сообщается на сайте CBS News.

Мунвеса освободили от должности председателя, президента и директора корпорации. Его место временно займет операционный директор Джозеф Ианиелло, пока компания не найдет постоянную замену.

О домогательстве и преследовании со стороны Мунвеса в настоящее время заявили 12 женщин. Первую порцию обвинений New Yorker опубликовал в конце июля. Автором публикации был Ронан Фэрроу, соавтор расследования о харассменте продюсера Харви Вайнштейна. Женщины утверждали, что в период между 1980 и 2000 годами Мунвес имел с ними контакты по работе, однако пользовался своим служебным положением, прикасался к ним и целовал, а две женщины заявили, что он запугивал их физической расправой и угрозами испортить карьеру. После публикации CBS начала собственное расследование.

Бывший топ-менеджер корпорации отвергает претензии. «Ужасные обвинения в этой статье неверны», — утверждает менеджер. Он признал только три из двенадцати озвученный контактов и заявил, что они происходили по обоюдному согласию. Он также подчеркнул, что никогда не использовал свою позицию в компании, чтобы помешать карьерному продвижению женщин.

Отмечается, что Мунвес и CBS пожертвуют 20 миллионов долларов одной или нескольким организациям, которые поддерживают движение #MeToo, осуждающее сексуальные домогательства. Это случилось до того, как на него посыпались обвинения.

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