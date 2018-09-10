На Украине нашли выгоду от прекращения сообщения с Россией

Украина не понесет убытков от прекращения железнодорожного сообщения с Россией, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Как передает ТАСС, министр полагает, что прибыль может даже вырасти.

Омелян отметил, что в стране не хватает поездов для внутреннего сообщения, особенно на западе. Восемь поездов, которые сейчас используются для сообщения с Россией, «могли бы стать существенным облегчением для украинских граждан, которые хотят путешествовать внутри страны», сказал он.

Таким образом эти составы смогли бы принести даже больше денег, чем генерируют сейчас, уверен чиновник.

При этом сроки, когда сообщение с Россией будет прекращено, украинский министр не стал называть. «Как только будет принято соответствующее решение, мы обязательно об этом сообщим», — заверил Омелян.

По данным оператора железнодорожных перевозок «Укрзализныци», наибольшую прибыль в прошлом году принесли поезда на Москву и Санкт-Петербург. Поезд Киев- — дал прибыль в размере 154,5 миллиона гривен (5,5 миллиона долларов), Одесса — Москва принесла компании почти 99 миллионов гривен (3,5 миллиона долларов), а Киев — Санкт-Петербург — 20,6 миллиона гривен (736 тысяч долларов).

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