Названо имя жертвы нанятого СБУ боевика ИГ

Задержанный в Смоленской области боевик террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) был нанят Службой безопасности Украины для убийства Сергея Фомченкова — командира разведывательно-штурмового батальона самопровозглашенной ДНР. Об этом во вторник, 11 сентября, пишет «Коммерсантъ».

По данным газеты, высокопоставленный офицер родом из Смоленска и во время отпусков часто там бывает. Но Фомченков не верит, что на него могло готовиться покушение.

«Вряд ли. Я и правда командую батальоном на Донбассе, но я почти всегда в ДНР, в Смоленске редко бываю», — написал он изданию.

Фомченков — муж активистки Национал-большевистской партии (с 2007 года ее деятельность запрещена в РФ) Таисии Осиповой, осужденной за удар букетом губернатора Смоленской области Виктора Маслова в сентябре 2003-го.

10 сентября ФСБ сообщила о задержании Меджида Магомедова 1988 года рождения, уроженца Дагестана, который по заданию СБУ и руководителей «Правого сектора» (запрещен в РФ) планировал совершить убийство одного из лидеров ополчения самопровозглашенной ДНР.

В ходе допроса Магомедов пояснил, что после разгрома в Дагестане ячейки ИГ он переехал на Украину, где познакомился с представителями «Правого сектора», которые организовали ему встречу с сотрудниками СБУ.

«Пришел эсбэушник, назвался Рустамом. Он сказал, что совместно с СБУ мы можем делать на территории России какие-то теракты и диверсии всякие устраивать. И чтобы понять, насколько мы можем работать, дали нам первый заказ. Заказ был в Смоленской области, сказали, что это командир ополчения ДНР. Сказали, что после операции дадут нам 10 тысяч долларов», — говорит на видео Магомедов.

По его словам, он снял квартиру. Ему дали фотографию и адрес жертвы, а также координаты схрона, где Магомедов нашел пластид, из которого он должен был сделать взрывное устройство. Помимо этого, его снабдили патронами и суммой денег в размере 300 долларов.

Магомедов говорит, что после успешной операции по ликвидации командира ДНР он должен был вернуться на Украину.

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