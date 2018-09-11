Страх россиян перед терактами упал до рекордной отметки

Подавляющее большинство жителей России (85 процентов) полагают, что власти смогут защитить их от террористических атак, сообщили РИА Новости во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Это максимальный показатель за 18 лет наблюдений центра, который, по словам сотрудников центра, обусловлен успехами в борьбе с исламистскими бандформированиями в Сирии.

Одновременно с этим уровень страха россиян перед терроризмом достиг исторического минимума. «В 2018 году индекс опасений снизился до 34 пунктов. За все время проведения исследований значения индекса колебались в диапазоне 37-55 пунктов», — отмечают исследователи.

Материалы по теме «Детские смерти — это настоящий шок» Почему траур стал единственным выходом для россиян

Главными источниками угрозы респонденты называют не только террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), но и США (по 17 процентов). На втором месте со значительным отставанием находится Украина (8 процентов).

«То есть в наших представлениях терроризм сегодня — это "товар" прежде всего импортный, вполне вероятно — поставляемый из-за океана или ближайшим соседом», — пояснил руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов.

Каждый пятый россиянин (20 процентов) уверен, что ни он сам, ни его родственники не станут жертвами теракта. А около четверти респондентов (24 процентов) вообще не задумывались о такой вероятности или затруднились с конкретными ответом.

Участие в опросе, проведенном 31 августа с помощью телефонного интервью, приняли 1,6 тысячи совершеннолетних россиян.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!