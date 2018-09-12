Назван главный мировой финансовый центр

Нью-Йорк стал главным мировым финансовым центром по версии международной консалтинговой компании Z/Yen Group. Москва заняла 83-е место из ста.

Авторы рейтинга учитывали 137 факторов. Главными из них стали политическая стабильность и верховенство права, уровень вмешательства государства, макроэкономическая ситуация, качество жизни, уровень человеческого капитала, гибкость рынка труда, уровень развития инфраструктуры, бренд города и развитие финансового сектора.

Лидер рейтинга — Нью-Йорк — набрал 788 баллов, поднявшись на одну строчку по сравнению с 2017 годом. Второе место занял Лондон (786), третье — Гонконг (783). Также в первую десятку вошли Сингапур, Шанхай, Токио, Сидней, Пекин, Цюрих и Франкфурт.

Лучшим представителем России оказался Санкт-Петербург. С 575 баллами он занял 80-е место. Москву составители поставили на 83-е место с 571 баллом. Российская столица расположилась между Дели и Рейкьявиком.

В рейтинге оказалось несколько офшорных территорий. 29-е место заняли Каймановы острова, 30-е — Бермудские острова, 47-е — остров Джерси, имеющий статус Коронного владения Британской короны. 60-е место занял остров Гернси с таким же статусом, 63-е — Британские Виргинские острова, 67-е — Багамские острова, 75-е — Гибралтар.

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