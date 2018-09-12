Ургант прибегнул к помощи шкатулок в конфликте Тимати и Нурмагомедова

Телеведущий Иван Ургант высмеял конфликт исполнителя Тимати и бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова. Шоумен решил, что должен занять одну из сторон противостояния. Чтобы определить ее, он кинул жребий в передаче «Вечерний Ургант». Видеозапись шоу доступна на YouTube.

Ургант заявил, что конфликт между Тимати и Нурмагомедовым нарастает и его участники уже перешли к взаимным оскорблениям в социальных сетях. «Никто не хочет уступать. Действительно, ситуация достаточно сложная», — добавил он.

Со слов телеведущего, он не собирается осуждать кого-либо или давать свою оценку инциденту. Однако, заметил Ургант, он не может пройти мимо и обязан занять чью-то сторону в этом конфликте. «Не могу выбрать. И я решил очень просто, поскольку надо сторону выбирать, просто чтобы слепым жребием понять, за кого я в этом хаб... конфликте», — сообщил Ургант.

Ведущий взял две шкатулки, в каждой из которых было имя участника конфликта, перемешал их и выбрал одну. Затем шоумен открыл ее, оценил сделанный выбор и поменял свое мнение. Взяв в руки второй сундучок, он продемонстрировал зрителям записку с именем «Хабиб». «Поздравляю. Тимати, извини», — объявил Ургант.

Конфликт произошел из-за отмены концерта певца Егора Крида в Махачкале. Боец из Дагестана назвал это «невеликой потерей», на что отреагировал основатель лейбла Black Star Тимати. Нурмагомедов жестко ответил на обращение Тимати, сообщив, что «каждая тварь ответит за свои слова».

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