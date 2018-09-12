Выгнавший и обматеривший украинца телеведущий объяснился

Ведущий ток-шоу «Место встречи» на НТВ, выгнавший из студии главу украинского Центра стратегических исследований Павла Жовниренко, потому что тот его перебил, объяснил свой поступок. Его слова передает «Комсомольская правда».

Норкин сказал, что устал бороться с Жовниренко, которому, по его выражению, «грязь в глаза — божья роса».

«Ты ему говоришь: это белое! А он: нет, это черное! Вот он сидел, этот Жовниренко, орал: "Это вы все взорвали, это вы войска ввели!" Вот как я могу с ним разговаривать?» — пояснил ведущий.

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По его словам, он просил привести доказательства, но гость с Украины «в ответ сидел, ржал». Норкин посетовал, что не может «тронуть» Жовниренко, потому что тот «немолодой человек». «А спорить с ним невозможно», — заключил журналист.

Ранее сам Жовниренко заявил, что спокойно отнесся к поступку Норкина, поскольку «знает, с кем имеет дело». Политолог заверил, что продолжит приходить на шоу к Норкину ради думающих людей, находящихся по ту сторону экрана.

Ведущий удалил Жовниренко из студии, когда тот его перебил. Он потребовал выключить гостю микрофон, но Жовниренко продолжил говорить. Уходя, украинец заявил, что «правда восторжествует» и «Россия воспрянет ото сна», в ответ на что ведущий назвал его клоуном. Когда эксперт покинул студию, Норкин несколько раз нецензурно высказался в его адрес, заявив, что не может «дать ему ***» [сильно побить] только из-за того, что Жовниренко старше него.

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