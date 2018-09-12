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Медицинский центр имени Рогачева и «Такеда» договорились о сотрудничестве

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Компания «Такеда Фармасьютикалс» (входит в состав международной фармкомпанииTakeda Pharmaceutical Company Limited, Япония) и ФБГУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева» Минздрава России в рамках IV Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали меморандум о реализации совместных проектов, направленных на снижение нетрудоспособности и инвалидизации пациентов с лимфомой Ходжкина и улучшение состояния их здоровья и качества жизни.

Подписи под документом поставили гендиректор компании «Такеда», глава региона СНГ Андрей Потапов и президент Федерального Государственного Бюджетного Учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева» Минздрава России Александр Румянцев.
Почетными гостями церемонии стали первый замминистра здравоохранения России Татьяна Яковлева, руководитель делегации министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, советник министра здравоохранения Чиеко Икеда, руководитель отдела оптимизации лечения подростков и молодежи с онкологическими заболеваниями «Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева» Николай Жуков, гендиректор Инновационного парка «Шонан» компании Takeda Тошио Фуджимото, медицинский директор компании «Такеда» Дмитрий Колода.

В качестве первого совместного проекта запланировано проведение в России второй фазы клинического исследования препарата брентуксимаб ветодин в качестве альтернативы аутологичной трансплантации. В исследовании примут участие 13 ведущих научных центров из 4 федеральных округов. В исследование планируется включить 80 пациентов.
Комментируя подписание соглашения, Татьяна Яковлева отметила, что президент России в майских указах поставил перед Минздравом задачу решения ряда демографических проблем и увеличения продолжительности жизни граждан. Для решения этих задач был создан национальный проект «Здравоохранение», состоящий из 8 федеральных программ, одна из которых посвящена борьбе с онкологическими заболеваниями и снижению смертности от этих заболеваний. Подписание меморандума, отметила она, внесет большой вклад в борьбу с онкологическими заболеваниями.

По словам Александра Румянцева, Россия станет первой страной в мире, где планируется проведение клинического исследования с таким дизайном. Результаты этого исследования могут стать прорывом в лечении заболевания. «Необходимо стимулировать проведение большого количества клинических исследований на ранних стадиях в России, что позволит обеспечить пациентов инновационными лекарственными препаратами, а передовым медицинским учреждениям —разрабатывать и внедрять новые протоколы лечения», — заявил он.

«Разработка и производство инновационных лекарственных средств для лечения онкологических заболеваний является приоритетным направлением для международной компании Takeda. В России мы стремимся повысить доступность этих средств для наших пациентов», — прокомментировал подписание Меморандума Андрей Потапов, генеральный директор компании «Такеда», глава региона СНГ. «Символично, что подписание Меморандума, нацеленного на реализацию проектов по улучшению состояния здоровья и качества жизни пациентов с лимфомой Ходжкина, состоялось накануне Всемирного дня борьбы с лимфомами», — добавил Дмитрий Колода, медицинский директор компании «Такеда».

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