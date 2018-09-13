Жесткое задержание со стрельбой попало на видео

Следственный комитет опубликовал на своем YouTube-канале оперативное видео задержания вымогателей, требовавших выкуп в 80 миллионов рублей за мурманского предпринимателя.

Девяти фигурантам предъявлено обвинение в похищении человека.

По данным следствия, вечером 19 января злоумышленники, применив насилие к потерпевшему, связали ему руки, посадили в автомобиль и увезли в одну из квартир, расположенную в жилом районе Росляково города Мурманска, где заложника удерживали продолжительное время.

Под контролем оперативных сотрудников выкуп был передан похитителям. После чего были задержаны девять подозреваемых.

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