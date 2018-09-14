Пираты решили установить рекорд по просмотрам фильмов

Антирекорд по количеству просмотров пиратских копий фильмов в интернете может быть установлен в 2018 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет компании по предотвращению и расследованию киберпреступлений Group-IB.

По данным компании, в 2017 году рынок интернет-пиратства в России вырос на 21 процент, достигнув 85 миллионов долларов. В сеть были выложены 211 копий фильмов, что в шесть раз превышает показатели 2016 года. А за первые девять месяцев 2018 года было опубликовано 280 копий.

Эксперты Group-IB подсчитали, что в интернет утекла почти половина вышедших в прокат в этом году фильмов.

В ноябре 2016 года глава комитета Госдумы по культуре, режиссер Станислав Говорухин заявил, что проблема интернет-пиратства — не главная для кинематографа. «Я бы, например, был счастлив, если бы мои фильмы воровали пираты. Лишь бы смотрели», — сказал он, отметив, что большинство режиссеров его уровня остались без зрителей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!