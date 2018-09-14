Россиянин на спор прострелил себе ногу

Житель Москвы на спор выстрелил себе в ногу из пневматического пистолета и был госпитализирован. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

«Из больницы поступила информация, что в Алешкинском лесопарке (район Северное Тушино) напротив роддома житель Москвы 1994 года рождения на спор выстрелил сам себе из пневматического пистолета в голень», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что мужчина был госпитализирован с диагнозом «инородное тело в левой голени».

Полиция проводит проверку.

В июле сообщалось о российском болельщике, который проспорил, что, если национальная сборная выйдет в четвертьфинал чемпионата, он выбежит на трассу и ляжет под грузовик. Видеоотчет о поступке юного фаната появился в Telegram-канале «Силовики».

В начале ролика парень говорит фразу «когда проспорил, что сборная России по футболу выйдет в одну четвертую [финала]», после чего выбегает на трассу перед идущей на полном ходу и сигналящей фурой. Молодой человек удачно расположился между колес грузовика и не пострадал. После того как фура проехала, парень успевает откатиться в сторону и спастись от колес следующего автомобиля.

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