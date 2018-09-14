Более 240 ярмарок вакансий организовали в Подмосковье с начала года

В Московской области в этом году году провели 243 ярмарки вакансий и учебных рабочих мест, сообщила первый заместитель председателя правительства региона Ольга Забралова. Ее слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 14 сентября.

«В основном эти мероприятия проходят на базе центров занятости населения, которые расположены в городских округах и муниципальных районах региона, а также в образовательных учреждениях», — рассказала Забралова.

Она отметила, что ярмарки вакансий позволяют соискателям сориентироваться на рынке труда, а работодателям – увеличить количество собеседований в несколько раз. По ее словам, на базе центров занятости проводятся также профориентационные мероприятия. С января за данной услугой обратились 48 тысяч жителей.

Всего с начала года за помощью в поиске подходящей работы обратились 186 тысяч человек, говорится в сообщении на сайте областного правительства.

В середине июля министр стройкомплекса Подмосковья Руслан Тагиев сообщил, что после завершения строительства и ввода в эксплуатацию крупных объектов производственного назначения в регионе будет открыто более двух тысяч новых рабочих мест. До конца 2018 планируется сдать 13 объектов, уточнил он.