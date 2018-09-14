Жена виновника масштабного секс-скандала поддержала его в прямом эфире

Twitter / DaltonRoss

Американская телеведущая Джули Чен (Julie Chen) публично поддержала своего мужа Лесли Мунвеса (Les Moonves), обвиняемого в преступлениях сексуального характера. В знак поддержки она впервые упомянула свою двойную фамилию Чен-Мунвес. На инцидент обратил внимание редактор портала Entertainment Weekly Далтон Росс (Dalton Ross) в своем Twitter-аккаунте.

В финале шоу «Большой брат» ведущая попрощалась с телезрителями фразой: «Я Джули Чен-Мунвес. Доброй ночи». Так она отреагировала на уход своего мужа с поста главы канала CBS после многочисленных обвинений в домогательствах и насилии.

О преступлениях сексуального характера со стороны 68-летнего Мунвеса заявили множество женщин. Летом 2018 года после первой волны обвинений Чен написала в Twitter, что считает мужа добрым, достойным и нравственным человеком. Спустя несколько дней она объявила в прямом эфире своего шоу, что будет придерживаться того же мнения в будущем.

С заявлениями о домогательствах и насилии со стороны Мунвеса выступили еще шесть женщин.. В связи с этим он покинул пост главы CBS 9 сентября 2018 года. Бывший глава канала занимал руководящие должности в данной структуре с 1995 года.

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