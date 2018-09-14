В эвенкийском селе ввели «сухой закон»

В селе Жиганск (Якутия) введен запрет продажи алкогольной продукции и пива, сообщает News.Ykt.Ru со ссылкой на пресс-службу Ил Тумэна.

«В результате референдума решение о запрете продажи спиртных напитков приняли 62,52 процентов населения, это 854 человека. Против проголосовали 35,58 процента, или 486 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что голосование прошло 9 сентября. В нем приняли участие 2 тысячи 365 человек.

Ранее сухой закон в своем хозяйстве, расположенном в Озерском районе Калининградской области, ввел бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Он запустил там производство пеллеты из шелухи выращиваемой в хозяйстве гречихи, чтобы обогревать здания.

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