Наука и техника
 
Последние новости
Опубликовано особое письмо WADA России
Раскрыты странные свойства «ядерных макарон»
В России появятся беспилотные боевые вертолеты
Мэйуэзер объявил о возвращении в бокс и реванше с Пакьяо
Раскрыты детали плана борьбы с ростом цен на бензин
Авторитетный судья высказался против Серены Уильямс
Задержанный по делу об убийстве Захарченко оказался агентом СБУ
Стало известно о приватной встрече Путина c премьером Японии
В США рассказали о «горячей стадии» войны в Донбассе
Новости партнеров

Американскому F-22 предрекли поражение от российских истребителей

Перейти в «Мою Ленту»

Американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor потерпел бы поражение от российского Су-35, если бы им пришлось встретиться в бою. Такое мнение выразил военный обозреватель Business Insider.

По словам автора, несмотря на то, что ведение воздушного боя является главной специализацией американского истребителя, при встрече с российским Су-35 лицом к лицу F-22 Raptor оказался бы в невыгодном положении: его преимущества в незаметности не играют решающей роли при современных условиях ведения боя, при этом ему явно не хватает вооружения.

Кроме того, Су-35 обладает лучшей маневренностью, которая обеспечивает ему преимущество как при уклонении от вражеских ракет во время дуэли на дальней дистанции, так и в ближнем воздушном бою.

В то же время Raptor оказывается малопригодным и для перехвата самолетов противника, пишет Business Insider. Так, при выполнении перехвата истребитель приближается к вторгшемуся в его воздушное пространство самолету и передает по радиосвязи: «Развернитесь, или мне придется применить меры». Обычно это сопровождается демонстрацией потенциальному противнику крыла с ракетами. «Но F-22 никогда не мог этого сделать; из-за его стелс-дизайна все ракеты и бомбы хранятся у него внутри», — отмечает автор статьи.

Как пояснил Business Insider эксперт по боевой авиации Королевского института объединенных служб Джастин Бронк, F-22 с его упором на незаметность «не обязательно» использовать для перехватов, так как «эту работу могут выполнять другие, более дешевые перехватчики», в частности F-15.

Ранее в сентябре американские истребители перехватили два российских бомбардировщика вблизи Аляски. Два Ту-95, сопровождаемых истребителями Су-35, засекли к западу от материковой Аляски. На перехват вылетели два истребителя F-22 Raptor.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
US F-22s came face to face with Russia's top fighter over Alaska and were at a major disadvantage
В США сообщили о перехвате российских бомбардировщиков у Аляски
Американцы перехватили российские бомбардировщики около Аляски
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:04Сегодня

Последний крестцовый поход

Самая сексуальная героиня видеоигр снова спасает мир: Shadow of the Tomb Raider
15:43Сегодня

В России появятся беспилотные боевые вертолеты

15:49Сегодня

Раскрыты странные свойства «ядерных макарон»

10:28 9 сентября

«Калашников» выкупил у «Ростеха» создателя «Бурана»

Наука и техника00:03 9 сентября

Кунг-фу правда

В этот боевик от Sega играют спустя 20 лет. Он изменил мир
12:57Сегодня

В Англии нашли следы исчезнувшего континента

20:01 8 сентября

Россия поставит в США самолеты-амфибии

21:0014 сентября

Доказана опасность ночной работы для здоровья

Наука и техника00:0211 сентября
Советские солдаты на троне свергнутого императора Пу И. Китай, город Чанчунь, 1945 г.

«Некоторые сохраняли советские паспорта»

Здесь родился русский фашизм, а чекисты вырезали казаков и детей
17:0114 сентября

Выявлен простой способ прожить дольше

16:5319 августа

«Армату» выставят на потеху

19:1914 сентября

Найден принадлежащий майя редкий артефакт

Россия
Смутное время
В России можно возродить не только дуэли, но доносы и ссылку в Сибирь
Российский регион объявил тендер на «фабрику троллей»
Боли патриотов
Российские больницы хотят лишить зарубежной техники. Выживут ли пациенты?
Определено главное препятствие для счастья россиян
Верзилов очнулся
«Скоро на улицу будет опасно выходить»
Как в России приняли закон, который позволил сажать всех. Пьеса в трех чтениях
Россия проигнорирует требования США об инспекциях по химоружию
Все материалы
Мир
«Шпиль поехали посмотреть»
 
Бельгия выдала финансировавшего ИГ россиянина
Названа главная угроза для Европы
Во Франции водитель въехал в толпу с криком «Аллаху акбар»
Госдеп США потратил 52 тысячи долларов на шторы
«Отравители» Скрипалей пропали после интервью Симоньян
Лавров прокомментировал высылку «российских шпионов» из Нидерландов
Все материалы
Бывший СССР
Никол Пашинян«Я только с русскими помирился! Поймаем его, опозоримся»
В Армении передумали сажать врагов режима. Дружба с Россией оказалась важнее
Сетевой батальон
В Эстонии появились кибервойска. Как и с кем они будут воевать?
Задержанный по делу об убийстве Захарченко оказался агентом СБУ
В убийстве Захарченко нашли след западных спецслужб
В Киеве избили рассматривающего дело о преступлениях на Майдане судью
Украинский катер в Азовском море перехватили российские пограничники
Порошенко посчитал победой Украины отказ от российского экспорта
Все материалы
Экономика
Нахлебались
Россияне умирают от питьевой воды. На ее очистку нужны миллиарды
Новый Восточный
Во Владивостоке начал работу ВЭФ-2018
Банк России подсчитал плюсы повышения пенсионного возраста
Раскрыты детали плана борьбы с ростом цен на бензин
Китай бросил все силы на торговую войну
«Звезда» стала единственным исполнителем строительства ледоколов «Лидер»
Китай присоединился к антироссийским санкциям
Все материалы
Силовые структуры
«Сломить и унизить»
Тюремщик организовал карательный отряд из заключенных и держал в страхе всю зону
«Зона никого не отпускает»
Надзиратель — о тайной жизни колонии, пытках и нравах ее обитателей
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
В Дагестане ликвидировали трех боевиков
Россиянин на спор прострелил себе ногу
Двух сестер Хачатурян признали вменяемыми
В Петербурге объявился охотящийся на проституток подражатель Синей Бороды
Все материалы
Наука и техника
Последний крестцовый поход
Самая сексуальная героиня видеоигр снова спасает мир: Shadow of the Tomb Raider
Новое золото
Что показала Apple на главной презентации года
В России появятся беспилотные боевые вертолеты
Раскрыты странные свойства «ядерных макарон»
В Англии нашли следы исчезнувшего континента
Американскому F-22 предрекли поражение от российских истребителей
Доказана опасность ночной работы для здоровья
Все материалы
Спорт
«Хочешь облизать мне пальцы ног?»
Звезды UFC собрались в Москве. Их ждет беспощадная битва
Мэйуэзер объявил о возвращении в бокс и реванше с Пакьяо
Опубликовано особое письмо WADA России
Авторитетный судья высказался против Серены Уильямс
Сборная России по волейболу установила рекорд чемпионатов мира
Действующего чемпиона России сравнили с «Титаником»
Макгрегор вернулся к унижениям Нурмагомедова
Все материалы
Культура
«Паттинсон — абсолютно бесстрашный актер»
Кто снял самый смешной вестерн года
«Это результат цензуры, больше ничего»
Главный российский художник научился выживать при тоталитаризме. Но уехал в США
Ариана Гранде прокомментировала смерть Мака Миллера
Элджей отменил концерт в Дагестане
Названа причина смерти Михаила Асафова
Джамшут из ситкома «Наша Russia» стал бомжом и сделал ремонт приютившей его даме
Угрожавшего расправой из-за концертов Крида дагестанца задержали
Все материалы
Интернет и СМИ
«Посылка в Америку из России от Вована»
Американцы слушают российскую музыку и едят шашлык. Русские на них зарабатывают
Ведущую прогноза погоды «утопили» в прямом эфире
Найден способ взломать любой компьютер в мире
Честный ответ школьника в домашнем задании покорил пользователей сети
Гони деньги и молчи
Два русских хакера воруют у российских банков миллионы. На очереди весь мир
Киселев разразился колонкой об «отвратительной мерзости» Киркорова и Баскова
Карты Google «расчленили» целующихся влюбленных
Все материалы
Ценности
Грязное яблоко
Пикачу, БДСМ и обрезки: что творилось на подиумах Нью-Йорка
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Полные нули
Они одевались как колхозники и занимали первый ряд на модных показах
Директор пригрозил школьницам домогательствами и попросил переодеться
У модели начались роды прямо во время показа
Модель напомнила миру о популярном в 90-х аксессуаре
Ким Кардашьян разделась вслед за Пэрис Хилтон и опозорилась
Все материалы
Путешествия
Солсберийский соборВ гости к Скрипалю
Что делать в Солсбери, если вы не отравитель
Гоночная столица
Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
«Оставь пистолет, захвати пирожные»
Мафия, вулкан и потроха: зачем россиянам ехать на Сицилию
Названа самая популярная примета российских туристов
Раскрыт секрет отельных мини-баров
Названа причина загадочной смерти туристов в Египте
SpaceX выбрала первого космического туриста
Все материалы
Из жизни
Война внутри
В их машинах грязь, разруха и вонь. Этого никто не хочет замечать
Американец в шутку подарил дочери лотерейный билет и обеспечил ее на всю жизнь
Мужчина прожил четверть века с инструментом в животе
Пекарь полюбил сладкое и дожил до ста лет
Уж лучше волком
Он вырос среди зверей. Возвращение к людям принесло ему только боль
Дочери миллиардера понадобились слуги для «комфортной» студенческой жизни
Не подозревающие о смерти отца дети записали ему трогательное послание
Все материалы
Портсигар в руле
Забытые технологии: опция для автомобилей, делавшая курение за рулем чуть менее опасным
Тупак и его колеса
Знаменитого рэпера Тупака Шакура убили ровно 22 года назад — на чем он ездил?
Неудавшаяся замена Гелендвагена
Чем был и чем стал Mercedes GLE — первый в мире премиальный кроссовер
Что ты такое?
Если бы Lamborghini был автобусом — минивэн для рок-звезд за 200 000 долларов
Раскрыта внешность электричеcкого кроссовера BMW iNEXT
Самый доступный Mercedes-AMG: первые изображения
Марка DS представила компактный кроссовер 3 Crossback
Все материалы
Дом
Съем без правил
Он бросил работу в Apple и стал гениальным фотографом
Ноль без палочки
Что на самом деле означают цифры на дверях квартир
Золотые стены
Зачем россияне вкладывают последние деньги в жилье
Раскрыта стоимость самой дешевой съемной квартиры Москвы
Роскошную «трешку» Джуны на Арбате оккупировали мигранты
Рынку жилья предрекли скорый обвал цен
Получить ипотеку станет сложнее
Все материалы