Москвичам предложили бесплатную корейскую еду

В Москве стартовал цикл фестивалей «Хлеба и зрелищ», который продлится все выходные, 15-16 сентября, на территории гастромаркета «Вокруг света». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Первое гастрономическое шоу связано с открытием кафе Kore (Korean street food), предлагающего гостям блюда современной корейский кухни. Среди них традиционные паровые булочки погоди с разнообразными начинками, кимчи, хе из рыбы и корейские салаты. Помимо этого, бренд-шеф Kore Алексей Когай приготовит посетителям суп кукси в трех вариантах — холодный с курицей, горячий с говядиной и овощной. Гости смогут бесплатно попробовать эти блюда в дни фестиваля с 11:00 до 13:00.

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Также в рамках цикла пройдут мастер-классы и будут представлены оригинальные «блюда дня». Так, в Mamma mia приготовят черную пиццу с креветками, в «Батуми» — гигантские аджарские хачапури-лодочки, в Burger Factory — пятикилограммовые бургеры на компанию. В субботу, 15 сентября, гостей гастромаркета ждет летающая пицца, чайная церемония, мексиканское шоу «На ножах» и флейеринг в исполнении барменов «Вокруг света». А в воскресенье, 16 сентября, гости увидят выступление поваров «Токийского рынка» с разделкой 60-килограммового тунца.

В октябре 2017 года в Москве на ВДНХ прошел фестиваль Discover Russian Cuisine. На фестивале шеф-повара провели для всех желающих мастер-классы, на которых раскрыли свои профессиональные секреты. Отмечалось, что они готовили национальные блюда из российских продуктов.

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