Астрономов заподозрили в утаивании данных о грядущей катастрофе

ФБР закрыло один из объектов Национальной солнечной обсерватории (NSO) в Нью-Мехико (США) из-за расследования, связанного с обеспечением безопасности. Это породило волну слухов о деятельности ученых, сообщает Space.com.

Работа обсерватории Sunspot Solar Observatory, расположенной на пике Сакраменто, а также близлежащего почтового отделения была остановлена 6 сентября. Как пишет издание, объект был закрыт, а на его территории в тот момент находились агенты ФБР.

По словам представителей университетской ассоциации исследований в астрономии (AURA), которой принадлежит обсерватория, это временная мера, и в будущем научное учреждение вновь откроется. В то же время они, как и бюро расследований, отказываются сообщать о причинах эвакуации.

Из-за отсутствия информации в интернете распространились конспирологические версии о том, что астрономы зафиксировали смертоносную солнечную вспышку или вошли в контакт с инопланетянами. Однако директор обсерватории Джеймс Макатир (James McAteer) опроверг эти слухи и добавил, что все полученные исследователями данные будут опубликованы в неизменном виде.

Еще одним популярным и более правдоподобным (по версии Space.com.) объяснением случившегося является расследование шпионажа.

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