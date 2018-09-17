Семь человек сходили на музыкальный фестиваль и умерли

Семь посетителей музыкального фестиваля Vietnam Electronic Weekend в Ханое, Вьетнам, скончались от передозировки наркотиками. Об этом сообщает издание VnExpress International в понедельник, 17 сентября.

Отмечается, что с симптомами передозировки в больницы было доставлено гораздо большее число людей с фестиваля. Издание отмечает, что в полиции затрудняются назвать точное число пострадавших, однако считают инцидент «чрезвычайно серьезным». Подробности произошедшего, в том числе вид наркотика, из-за которого погибли посетители мероприятия, не раскрываются.

Vietnam Electronic Weekend — крупнейший фестиваль электронной музыки во Вьетнаме. В день инцидента его посетили около пяти тысяч человек. Свидетели рассказали, что людям не хватало места, толпа теснилась в узком пространстве между тремя сценами.

29 мая сообщалось, что два человека скончались на музыкальном фестивале Mutiny Festival в Великобритании. Перед смертью 18-летняя Джорджия Джонс и 20-летний Томми Кован отдельно друг от друга приняли экстази. Фестиваль был отменен. После произошедшего организаторов обвинили в отсутствии доступа к питьевой воде на мероприятии.

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