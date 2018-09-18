Российский рынок побил абсолютный рекорд

Индекс Московской биржи достиг своего исторического значения — 2380 пунктов, свидетельствуют данные торгов.

Лидерами роста на торгах 18 сентября стали холдинг UC Rusal (+3,92 процента), крупнейший независимый производитель газа «Новатэк» (+3,34 процента) и металлургическая компания «Мечел» (+2,22 процента).

В то же время котировки некоторых эмитентов опустились по сравнению с предыдущей торговой сессией. Самое сильное падение продемонстрировали электроэнергетическая компания ФСК ЕЭС (-1,29 процента), мобильный оператор МТС (-1,25 процента) и энергетическая компания «Русгидро» (-1,04 процента).

На момент публикации значение индекса равнялось 2386,44 пункта. Предыдущим рекордом был результат в 2379,31 пункта, показанный 10 июля.

Индекс Московской биржи представляет собой средневзвешенный показатель текущих рыночных котировок входящих в него акций. Включает в себя бумаги 50 крупнейших эмитентов России. Номинирован в рублях, в отличие от индекса РТС, также рассчитываемого на Московской бирже.

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