СБУ инсценировала работу боевого шамана

Служба безопасности Украины сняла видео с шаманом, чтобы доказать, что не привлекает к работе экстрасенсов. Видео опубликовано на странице СБУ в Facebook. Так ведомство отреагировало на интервью экс-главы СБУ Валентина Наливайченко изданию «Страна.ua».

В Службе безопасности не исключили, что речь могла идти о личных внештатных советниках Наливайченко в 2014-2015 годах. «Учитывая это, мы осуществили реконструкцию возможности подобного сотрудничества. Во время съемок ни один "консультант" —шаман, гадалка, экстрасенс, колдун, маг, ведьма — не пострадали», — отметила пресс-служба СБУ.

Наливайченко в интервью рассказал, что в ведомстве работают люди, «которые действительно на расстоянии могут определять настроение, поведение, а иногда и мысли людей, которые интересуют спецслужбы».

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