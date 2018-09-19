Россия накормит китайцев лягушками

Россия планирует отправлять в Китай живых лягушек, предназначенных для употребления в пищу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Россельхознадзора.
В соответствии с требованиями Китая в ведомстве подготовили проект ветеринарного сертификата на экспорт живых лягушек для еды. Перед отправкой лягушек будут отправлять на клинический осмотр и проверять на предмет телесных повреждений и признаков ослабленности. Кроме того, животные должны содержаться в регионах, свободных от заразных болезней, соответствовать требованиям безопасности и не содержать остаточных веществ, загрязнителей и лекарственных препаратов.
Поставлять лягушек в Китай смогут предприятия, утвержденные Главным государственным таможенным управлением Китая.
Китайская сторона подтвердила возможность использования этого сертификата на седьмом заседании российско-китайской рабочей группы по сотрудничеству в области ветеринарного надзора, фитосанитарного контроля и безопасности пищевой продукции, которое прошло в начале сентября.