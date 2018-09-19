Бросивший учебу студент заинтересовался самоубийствами и попал под следствие

Следственный комитет возбудил уголовное дело против 21-летнего студента из Астрахани, который после отчисления из вуза создал группу в социальной сети и размещал там публикации и изображения, побуждающие к самоубийствам. Об этом в среду, 19 сентября, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе ведомства.

Расследование ведется по статье 110.2 УК РФ («Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства с использованием информационно-телекоммуникационных сетей»).

Молодой человек задержан, решается вопрос о его аресте.

По версии следствия, подозреваемый в апреле 2017 года в соцсети создал и администрировал группу, в которой в период до мая 2018 года размещал публикации и изображения, содержащие побуждение и призывы к самоубийству, а также способы их совершения.

СК на своем YouTube-канале опубликовал оперативное видео, на котором студент объясняет, как создал суицидальный паблик. По его словам, он нашел мем на эту тему и потом начал сам делать подобные без всякой цели.

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

В настоящее время деятельность группы в соцсети прекращена.

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