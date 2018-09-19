Организатор отмененного концерта Монеточки обвинил ее во лжи

Организатор концерта Монеточки в Москве, на который певица не пришла, поведал свою версию конфликта. Его слова передает телеканал «360».

«Она полностью все не так сказала. Она получила первую часть гонорара наличными, вторую — по безналу. Потом ее директор Евгений Крамер спрашивал у меня по СМС, когда будет третья часть денег», — сказал собеседник телеканала.

По его словам, в день мероприятия с ним связался тур-менеджер артистки, поставивший ультиматум — либо организаторы отдают третью часть денег, либо концерт отменяется. Мужчина добавил, что ему поставили неправильные требования по техническим условиям для выступления, и поэтому он не смог их выполнить. «Она (Монеточка — прим. «Ленты.ру») получила 700 тысяч рублей и должна была получить еще 400. Общий гонорар — 1,1 миллиона рублей», — рассказал организатор.

Деньги, полученные по безналичному расчету, удалось вернуть, а часть, выданную наличными, организаторы ждут до сих пор.

16 сентября организаторы концерта певицы в клубе Gipsy за полчаса до начала мероприятия заявили о его отмене. «Вынуждены вам сообщить, что Монеточка не выйдет сегодня на сцену по причинам, известным только ей одной», — отметили они.

Монеточка прокомментировала скандал, заявив, что организаторы мероприятия не смогли выполнить условия, поставленные ею для выступления: «За сутки до выступления Gipsy сказали мне, что не могут выполнить условия райдера, поэтому мы решили отменить это выступление. Но за два часа до выступления они резко написали, что у них появилась возможность сделать все, как надо. Но было уже поздно». Певица также отметила, что денег за выступление не получала.

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