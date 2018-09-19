Умер звезда «Лоуренса Аравийского» Гамиль Ратиб

Скончался французский актер арабского происхождения Гамиль Ратиб. Об этом в среду, 19 сентября, в Facebook сообщил его арт-директор Хани ат-Тахами.

Артисту было 92 года.

«Да примет его Аллах, он был лицедеем и отцом, другом и лучшим примером для подражания. Гамиль Ратиб. 19 сентября 2018 года. Прощание в мечети аль-Азхар», — написал Хани ат-Тахами.

Ратиб известен ролями в таких фильмах, как «Лоуренс Аравийский», «Трапеция», «Банк в Бангкоке», «Шпионская шкура», «Прощай, Бонапарт» и «Вечный танец». Он также снялся в телевизионных проектах «Расследования комиссара Мегрэ», «Сознание учителя Хекмэта» и «Майор Нерваль».