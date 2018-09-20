Западные дипломаты осудили запрет русского языка во Львове

Послы Канады и Великобритании осудили решение властей Львовской области запретить публичное использование «русскоязычного культурного продукта» в регионе.

«Запрет во Львовской области так, как он сформулирован, — узколобый, дискриминационный и просто глупый», — написал на своей странице в Twitter канадский посол Роман Ващук.

Дипломат отметил, что сам является носителем украинского языка и «последовательным защитником» поддержки культурного продукта на украинском, но также он поддерживает разнообразие.

Запись Ващука ретвитнула посол Великобритании на Украине Джудит Гоф. «Не могу не согласиться. Перестань, Львовская область, ты выше этого», — написала Гоф, добавив, что сама является поклонницей и украинского, и русского языков.

19 сентября совет Львовской области установил «мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах (…) до момента полного прекращения оккупации территории Украины (так украинские власти называют присоединение Крыма к России и войну в Донбассе — прим. «Ленты.ру»). Будет создана специальная рабочая группа для проведения разъяснительной работы среди населения.

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